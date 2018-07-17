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الزراعة تنفى طرح بيض بلاستيكى صينى خطر على صحّة المواطنين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:31 م
الزراعة تنفى طرح بيض بلاستيكى صينى خطر على صحّة المواطنين مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن طرح الحكومة بيض بلاستيكي صيني خطير على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على عدم وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وأوضحت أن هذه شائعة كشائعة الأرز الصيني البلاستيك التي انتشرت خلال الأيام الماضية، مُشيرةً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إمكانية تصديره إلى الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج مصر من البيض سنويًا يتراوح ما بين 11 – 12 مليار بيضة سنويًا، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي بلاغات غش تجاري، تم تقديمها للغرفة التجارية، بخصوص وجود بيض بلاستيك، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل وزارتي الصحة والزراعة.

 

 


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