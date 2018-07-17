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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:20 م
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الخطوط الجوية الكويتية تنفى هبوط إحدى طائراتها اضطراريا فى الأردن

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:21 م
الخطوط الجوية الكويتية تنفى هبوط إحدى طائراتها اضطراريا فى الأردن طيران الكويت ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله حول هبوط إحدى طائراتها اضطراريا فى أحد مطارات المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت (الكويتية) - فى بيان صحفى- أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بهذا الشأن غير صحيح، داعية الجميع إلى تحرى الدقة واعتماد ما ينشر من خلال مصادر النشر الخاصة بها.

يُشار إلى أن (الكويتية) التى تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران فى منطقة الخليج العربي، تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة)، واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100% عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها أكثر من 40 وجهة حول العالم.

 


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