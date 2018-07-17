الحكومة توضح حقيقة إضافة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

أكدت الوزارة، عدم إضافة أى مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، موضحةً أنه قد تم تحريف تصريح الوزير الخاص بـ "إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى" وتحريفه من معناه، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمى للتعاون فى عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح فى جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابى وفعال على جودة المنتج النهائى وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار فى إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى.