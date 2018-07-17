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الحكومة تنفى شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:23 م
الحكومة تنفى شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنها نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

 

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع التموينية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة, مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هى دون أى زيادة. ‏

 

وأكدت الوزارة على استقرار أسعار كافة السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيهًا، والأرز بـ6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، ‏مشيرةً إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

 


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السلع التموينية

حملات الرقابة

تقرير الشائعات




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