الحبس 6 أشهر غيابيا لـ3متهمين لتعديهم على أطباء مستشفى طوارئ جامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

قضت محكمة جنح أول طنطا بمعاقبة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر لقيامهم بالتعدى بالضرب على 3 أطباء وممرضة وفرد أمن بمستشفى طوارئ طنطا الجامعى، وكفالة 500 جنيه.

وترجع الواقعة، بقيام الأهالى بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم داخل المستشفى احتجاجا على عدم وجود سرير بقسم العناية المركزة، ورغم تدخل الأطباء وتوفير السرير للحالة، إلا أن الأهالى تعدوا على العاملين بالمستشفى بالضرب وأحدثوا بهم إصابات.

وانتقلت قوات الشرطة وألقت القبض عليهم، وتم إحالتهم للنيابة العامة، وتم إخلاء سبيلهم وإحالتهم لمحكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم.