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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:17 م
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الجيش الأمريكى يتوقع إعادة رفات لجنوده من كوريا الشمالية خلال أسبوعين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:13 م
الجيش الأمريكى يتوقع إعادة رفات لجنوده من كوريا الشمالية خلال أسبوعين الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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صرح مسئول أمريكى اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكى يتوقع إعادة رفات 55 جنديا أمريكيا قُتلوا خلال الحرب الكورية، من كوريا الشمالية خلال أسبوعين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، عن هذا المسئول قوله إنه من المرجح أن تتم عملية إعادة رفات الجنود إلى وطنهم خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذى يليه، فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنها ستكون المرة الأولى التى تعاد فيها رفات يُعتقد أنها لجنود أمريكيين مباشرةً من جانب مسئولين كوريين شماليين خلال 13 عاما.

وأوضح المسئول الأمريكى أن الرقم 55 هو رقم "تقريبى" ويتطلب تأكيده مراجعة قيادة أسرى الحرب والمفقودين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

ووفقا للخارجية الأمريكية، فقد اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أيضا على استئناف جهود البحث عن رفات أمريكيين آخرين فى الجزء الشمالى من شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اتفقا - عقب قمتهمافى سنغافورة يوم 12 يونيو الماضى - على بدء عملية عودة الرفات، كما وقع الطرفان على بيان تعهدا خلاله بالإعادة "الفورية" لأولئك الذين تم التعرف على هوياتهم.

يُشار إلى أن يوم 27 من يوليو الجارى يوثق الذكرى الـ65 على توقيع هدنة أنهت الحرب الكورية، مما يُضفى على هذا التاريخ أهمية رمزية فى العلاقات الأمريكية- الكورية الشمالية.

 


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رفات جنود من الجيش الامريكى




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