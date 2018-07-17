التموين: الملايين ينتظرون إضافة المواليد على البطاقات والحكومة ستعلن الضوابط

كتب سمير حسنى

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن 20 مليون بطاقة ذكية يستفيد منها 69 مليون تحت مظلة الدعم التى تشمل دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، مبينًا أن مكاتب التموين والتى يصل عددها إلى 1420 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية هدفها خدمة المواطنين.

وعن الفترة الزمنية، التى يستغرقها تحويل البطاقات من محافظة إلى أخرى، كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين خلال لقاء على قناة "اكسترا نيوز"، أن المدة الزمنية التى تستغرقها تحويل البطاقات من محافظة إلى أخرى 48 ساعة فقط.

وفيما يتعلق بتحويل البطاقات من ورقية إلى ذكية، قال: "يجب أن يتقدم المواطن بطلب إلى وزارة التموين بشكل ورقى، ويتم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربى بالتنسيق مع الشركات المنفذة للبطاقات الذكية، والتى يبلغ عددها 3 شركات، ليتم إعادة توزيعها على مكاتب التموين وتسليمها إلى المواطنين".

وبالحديث عن إضافة المواليد الجدد، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن مكاتب التموين تعد فى الوقت الحالى آليات التنفيذ، مع وضع ضوابط منظمة وشروط حاكمة من أجل إضافة المواليد الجدد، خاصة للأسر الأكثر احتياجا، وسيتم الإعلان عنها من خلال الوزارة، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التموين والمالية فيما يتعلق بهذا الشأن، لأن إضافة المواليد ينتظره الملايين، وسيتم إعلان ضوابط التنفيذ من خلال مجلس الوزراء.