"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات الثانوية العامة من نتائجهم بعد أن فتحت باب التظلم الأحد الماضى ولمدة شهر.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تستقبل التظلمات وفق المعايير والشروط وعلى جميع الطلاب وأسرهم الاطمئنان لآن أى طالب يثبت حقة فى درجات زيادة سوف يحصل عليها دون تردد من الكنترولات أو القائمين عليها.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أتاحت مرحلة التظلم للطلاب حتى يتمكنوا من الاستفادة من أى درجات قد تظهر وهناك طلابا حصلوا على درجات بعد تظلمهم فى السنوات السابقة ومن يثبت له ذلك سيتم تعديل درجته.