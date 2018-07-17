التعليم تبدأ غدا المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية

كتب محمود طه حسين

تبدأ غدا الأربعاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء المقابلات الشخصية لتقييم المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية، لمدة 10 أيام، وذلك بمحافظة القاهرة للمحافظات الـ22 التى يتواجد بها مدارس يابانية، وفق الضوابط والمعايير التى حددتها الوزارة، وذلك لاختيار أفضل الكوادر.

وأكدت الوزارة مشاركة جهات مختلفة فى لجان التقييم وهى: أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وجامعات ( القاهرة، وعين شمس، وحلوان)، ومن المجتمع المدنى، وكبار الكٌتاب من الصحف القومية، والخاصة (كاليوم السابع، والمصرى اليوم)، وكٌتاب الرأى من الصحف القومية، والخاصة ومنها: (الأهرام، والأخبار، والجمهورية والشروق)، بالإضافة إلى المتخصصين التربويين من الوزارة، ومن كليات التربية؛ لافتًا إلى أن هذا التنوع يأتى من أجل تحقيق مبدأ المساواة والحيادية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار أفضل العناصر تربويًا ونفسيًا، بالإضافة إلى إجراء اختبار للياقة البدنية.