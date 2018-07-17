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التعليم العالى: 33 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى حتى الآن

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:00 ص
التعليم العالى: 33 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى حتى الآن وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 33 ألف طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق مساء اليوم الأحد.
 
وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع متاح للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أن غلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الجمعة المقبل.
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.
 
 
 
 

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التنسيق

المرحلة الاولى من التنسيق

التعليم العالى




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