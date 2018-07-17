"التخطيط": مصر من الدول الرائدة فى إعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة

كتب : مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافا حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، الذى تعرضه الدكتورة هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد فى الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وأشار الإنفوجراف المنشور، إلى اطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة لإعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وقد اشادت الأمم المتحدة بمجهودات مصر والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول الإنفوجراف المنشور تقارير المتابعة الوطنية والتى تعدها الدول الأعضاء بصورة طوعية، وذلك للتأكيد على مسئولية الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية تبنيها على المستوى القومى، وتقدم تلك التقارير خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى، والذى يقام بدورية سنوية خلال شهر يوليو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.