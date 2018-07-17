video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"التأديبية" تؤيد عقوبة "اللوم" لأستاذ بكلية الآثار لتوزيعه ملازم المواد

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:01 م
"التأديبية" تؤيد عقوبة "اللوم" لأستاذ بكلية الآثار لتوزيعه ملازم المواد محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ مساعد بكلية الآثار بعقوبة اللوم، بعد ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وهى توزيعه ملازم فى المواد الدراسية وتقاضى مبالغ مالية نتيجة ذلك.

 

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بعقوبة اللوم جامعة القاهرة استند إلى قيامه بتوزيع ملزمة تخص مادة عمارة الشرق الإسلامى، وملزمة تتعلق بمقرر تاريخ المماليك والمشرق الإسلامى وتقاضى مبالغ مالية من مكتبة فيروز المعادى بالجامعة، فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد القرار ورفض الطعن المقام من أستاذ الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قضايا الدولة تدرس دفاعها فى دعوى 561 صحفيا بالأهرام لضم العلاوات على اساسى بداية الأجر

القضاء الإدارى يلغى قرار نقل مدير مستشفى الشيخ زايد ويعيده إلى منصبه

مجلس الدولة

الحوادث

القضاء الادارى

التأديبية العليا

عقوبة اللوم

استاذ جامعى




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة