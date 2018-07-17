"التأديبية" تؤيد عقوبة "اللوم" لأستاذ بكلية الآثار لتوزيعه ملازم المواد

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ مساعد بكلية الآثار بعقوبة اللوم، بعد ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وهى توزيعه ملازم فى المواد الدراسية وتقاضى مبالغ مالية نتيجة ذلك.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن قرار رئيس جامعة القاهرة بمجازاة أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بعقوبة اللوم جامعة القاهرة استند إلى قيامه بتوزيع ملزمة تخص مادة عمارة الشرق الإسلامى، وملزمة تتعلق بمقرر تاريخ المماليك والمشرق الإسلامى وتقاضى مبالغ مالية من مكتبة فيروز المعادى بالجامعة، فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد القرار ورفض الطعن المقام من أستاذ الجامعة.