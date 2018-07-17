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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:39 ص
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البوسنة والهرسك والسعودية يبحثان تعميق العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:08 ص
البوسنة والهرسك والسعودية يبحثان تعميق العلاقات الثنائية الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرياض (أ ش أ)
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بحث رئيس مجلس الرئاسة فى جمهورية البوسنة والهرسك باكر عزت بيغوفيتش، اليوم الاثنين، فى العاصمة البوسنية سراييفو، مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى السعودى تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن رئيس مجلس الرئاسة فى جمهورية البوسنة والهرسك عبر عن تقدير حكومته والشعب البوسنى للمملكة السعودية وتطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات الإنسانية والتواصل على مستوى الشعوب والثقافة والتراث الذى يوازى أو يتفوق على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التى تسير بشكل إيجابى مع الحاجة لتدعيمه ليكون بحجم العلاقة المميزة بين الدولتين.

 


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