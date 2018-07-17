الإفراج بكفالة عن مسئولى قرى سياحية بالسويس فى قضية غرق طفلة بسبب الإهمال

السويس- سيد نون

قررت محكمة جنح السويس الإفراج عن مدير إحدى القرى السياحية بالعين السخنة ومسئول الإنقاذ بالقرية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهم فى قضية وفاة طفله غرقا بالقرية بسبب الإهمال.

وقررت النيابة العامة بالسويس حبس مدير القرية ومسئول الإنقاذ 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضهم على محكمة الجنح خلال النظر فى تجديد الحبس تقرر الافراج عنهم بكفالة مالية.

تعود أحداث القضية عندما حررت أسرة الطفلة محضرا رقم ٨٠٢٠ إدارى قسم شرطة عتاقة بتاريخ 13 يوليو 2018 اتهمت من خلاله إداره القرية بالأعمال الجسيم لعدم تواجد عمال الإنقاذ خلال تعرض الطفلة للغرق.

وقال طه عبدالرحيم والد الطفلة فاطمة فى تحقيقات النيابة، إن الطفلة سقطت فى حمام السباحة المخصص للأطفال بالقرية السياحية وتعرضت للغرق ، ورغم أن حمام السباحة مخصص للأطفال بالقرية لا يوجد عامل انقاذ موجود يقوم بالتدخل السريع عقب تعرض أى طفل لتهديد الغرق.

وأكد والد الطفلة، أنه عقب اخراج ابنتى من حمام السباحة لم نجد أى نوع من الإسعافات الأولية ، ولم نجد سيارة إسعاف بالقرية وعندما طلبنا سيارة إسعاف تأتى من مدينة السويس استغرق وقت حضورها مدة تصل إلى 90 دقيقة وهو ما تسبب فى تدهور الحالة الصحية لابنتى وفشل محاولات انقاذها.

وأشار والد الطفلة، إلى أن ما حدث لابنتى تتحمل مسئوليته إدارة القرية التى لم تقم بواجبها فى حماية الأطفال التى لم توفر وسائل انقاذ او اسعافات اوليه وهو ما يؤكد وجود اهمال جسيم تسبب فى عدم انقاذ الطفلة، وان جميع الأطباء بمستشفيى التامين الصحى التى نقلت اليها اكدوا ان التأخر فى وقت نقل الطفلة فاطمة تسبب فى فشل انقاذها.