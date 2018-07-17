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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
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إزالة 30 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمغاغة بالمنيا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:31 ص
إزالة 30 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمغاغة بالمنيا حملة إزالة -أرشيفية
فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغه بالمنيا،30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمجلس قروى ميانه ، وذلك فى إطار محاولات التصدى لمواجهة العبث بمقدرات الوطن واستكمالا للجهود المبذولة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وبالتعاون مع مسؤلى الإدارة الزراعيه بمغاغه  وقسم حماية الأراضى و قوات الشرطة بالمركز.

وقال مجدى نصر، رئيس المدينة فى بيان له ، إن هناك سعي مستمر لإنهاء كافة التجاوزات والتعديات التي تنتهك وتُقلص من الرقعة الزراعية و أنه لا تهاون مع المتعدين من أجل الحفاظ على الارض الزراعية.


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