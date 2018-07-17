إزالة 30 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمغاغة بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغه بالمنيا،30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمجلس قروى ميانه ، وذلك فى إطار محاولات التصدى لمواجهة العبث بمقدرات الوطن واستكمالا للجهود المبذولة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وبالتعاون مع مسؤلى الإدارة الزراعيه بمغاغه وقسم حماية الأراضى و قوات الشرطة بالمركز.

وقال مجدى نصر، رئيس المدينة فى بيان له ، إن هناك سعي مستمر لإنهاء كافة التجاوزات والتعديات التي تنتهك وتُقلص من الرقعة الزراعية و أنه لا تهاون مع المتعدين من أجل الحفاظ على الارض الزراعية.