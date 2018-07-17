إزالة 26 حالة تعد على الأرض الزراعية بأبوقرقاص بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا،26 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالوحدة القروية بني عبيد بمساحة فدان و5 قيراط و12 سهم،وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية داخل زمام المركز.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز فى بيان له ، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى حالة تعدى على الأرض الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.