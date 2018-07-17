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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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إجراء تحاليل لـ 3 آلاف و950 مواطن فى قافلة لعلاج فيروس "سى" بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:38 م
إجراء تحاليل لـ 3 آلاف و950 مواطن فى قافلة لعلاج فيروس "سى" بكفر الشيخ مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع حملة فيروس سي
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، القافلة الطبية للقضاء على فيروس "سي" المقامة أمام المستشفى العام بدسوق بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لإجراء التحايل الطبية اللازمة، وإعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية "P.C.R "بالمجان.

 

وقال الحشاش، إن القافلة تمكنت من إجراء الكشف الطبى والتحاليل على 3950 حالة، مؤكدا أن التحاليل بينت أن عدد الحالات الإيجابية 810 حالة بنسبة 27.20 %.

 

وأضاف الحشاش، أنه تم صرف العلاج حتى الآن لـ164 حالة وجارى صرف العلاج لباقى الحالات، مؤكدا أن الحملة مستمرة لأجل غير مسمى، وطالب المواطنين بالتوجه لمقر الحملة أمام مستشفى دسوق العام لإجراء الكشف الطبى والتحاليل مجانا.

 

 


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