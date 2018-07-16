وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة على مساجد غرب فجراً

الإسكندرية أسماء على غ

نفذ الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فجر اليوم الإثنين ، بجولة مرورية مفاجئة لمتابعة سير العمل بجميع المساجد والزوايا بالمحافظة على أرض الواقع، للتأكد بنفسه من إقامة الشعائر وإزالة أى مخالفات فورا.

وتوجه العجمى، على رأس حملة مكبرة، ضمت الشيخ محمد بلال مدير عام المتابعة بالمديرية، والشيخ السيد الأحمر مدير عام المكتب الفنى لوكيل الوزارة، والشيخ عبد السلام رزق مفتش أول المتابعة، والشيخ مسعد المنسى مفتش المتابعة، والشيخ محمد عبد التواب مفتش المتابعة، والشيخ رزيقى عبد العال مفتش المتابعة، بحملة تفتيشية مفاجئة واسعة النطاق صباح اليوم الأثنين، على مساجد غرب الإسكندرية بمينا البصل والورديان والمرأة وكرموز، وانتهاءً بأداء صلاة الفجر بمسجد العارف بالله سيدى القبارى والذى أثنى وكيل الوزارة خيراً على إمام المسجد الشيخ خيرى السعيد بلايص، الذى تواجد ساعة المرور لأداء صلاة الفجر بالمصلين.

وأكد وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتى في إطار سياسية الوزارة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة متابعة المساجد والزوايا متابعة مكثفة، وإبعاد غير المتخصصين عن التصدي للعملية الدعوية، وكذلك حتى تبقى جميع المساجد والزوايا خاضعة لجهة وحيدة وهى وزارة الأوقاف.

وقال العجمى، إن المديرية تتمتع بيد قوية وجهاز تفتيش قوى، يصول ويجول بجميع المساجد والزوايا ورصد كافة المخالفات ومحاسبة المخالفين، والقيام بالضرب بيد من حديد على أولئك المتشددين الضالين المضلين الذين يسعون لبث الأفكار المتشددة والمسمومة والدخيلة على الإسلام، فهؤلاء لا مكان لهم على الإطلاق في مساجد وزوايا الإسكندرية.

وأضاف العجمى، إننا ماضون بفضل الله تعالى فى استمرار هذه الحملات المفاجئة على جميع المساجد والزوايا بكل بقعة على أرض الإسكندرية، حتى يتم ضبط العمل بالمساجد والزوايا بنسبة مائة بالمائة، وإحالة من يثبت تقصيره بالعمل للحقيق العاجل مهما كان منصبه فلا مكان للمقصرين على الإطلاق، وليعلم الجميع أننا لن نتنازل عن إقامة الشعائر بجميع المساجد والزوايا بالإسكندرية، بمعرفة أبناء الأوقاف فقط دون غيرهم وعدم تمكين غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد.

وفى نهاية الجولة، قرر العجمى إحالة 20 عاملا ومؤذنا إلى التحقيق العاجل بالشؤن القانونية بديوان عام المديرية، لتخلفهم عن العمل دون عذر وترك المساجد والزوايا بدون حراسة، وفتحها بمعرفة الأهالى، مع طلب مذكرة عاجلة من الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام إدارة غرب الإسكندرية، بأسباب ترك بعض المساجد بدون إمام ثابت، وبيان توزيع أئمة الإدارة، وعمل تصور لإعادة هيكلة العمل بالإدارة خلال 72 ساعة.