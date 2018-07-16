وزير المالية: لم يحدث اختراق لمنظومة البطاقات الخاصة برواتب الموظفين نهائيا

كتب إبراهيم حسان

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حدوث اختراق لمنظومة إدارة البطاقات الخاصة برواتب الموظفين، مبينا أن ما حدث هو أن البنك يمنح البطاقات لشخص مسئول عن جلبها، ومعها الأرقام السرية الخاصة بها، وتابع: "هو شخص ضميره تعبان أو سيئ النية فدخل على البطاقات بأرقامها.. والواقعة دى ملهاش أى علاقة بالسيستم نهائى".

وأضاف معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأجهزة تتابع المنظومة الخاصة بالبطاقات بشدة، كما أنه أصدر قرارا بعد الواقعة الأخيرة، بمنع الشخص المسئول من استلام البطاقات من البنك، أو أرقامها السرية نهائيا، على أن يستلم هذه الأرقام شخصان ويوقعان بعد الاستلام.