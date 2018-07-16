وزير الرى يزور متحف النيل بأسوان خلال تفقده السد العالى استعدادا للفيضان

أسوان ــ ندى سليم

توجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلي متحف النيل بمحافظة أسوان، عقب جولة سريعة أجراها بمبنى السد العالي، لتفقد أحواله استعدادا للفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتى تبدأ فى أغسطس من كل عام.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير متحف النيل الذي تم افتتاحه حديثا في عام 2016، ليكون نقطة التقاء ثقافية بين مصر والدول الأفريقية، حيث يرافقه بالزيارة المهندس هشام فرغلي مدير المتحف.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن السد العالى مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتى تبدأ فى أغسطس من كل عام.

يذكر أن الوزير لفت إلى أن لجنة إيراد نهر النيل، التى تضم كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، انتهت من وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية، والتى تتضمن آليات التعامل مع بدء السودان فى برامج تخزين مياه الفيضان الجديد.