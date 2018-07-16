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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:29 م
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وزيرة بريطانية تكشف وجود 44 طفلا مهاجرا فى مراكز اعتقال

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:24 م
وزيرة بريطانية تكشف وجود 44 طفلا مهاجرا فى مراكز اعتقال مهاجرين - أرشيفية
أ ف ب
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وصفت وزيرة بريطانية اليوم الإثنين سياسة الحكومة بشأن الهجرة بأنها مشابهة لسياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كاشفة عن وجود 44 طفلا فى مراكز الإعتقال.

وقال وزيرة الدولة لشؤون الهجرة كارولين نوكيس لنواب البرلمان أن وزارة الداخلية تتبع نهجا قاسيا تجاه المهاجرين.
ومن جانبها قالت عضوة البرلمان عن حزب العمال مارى كريج إنها دعت للتعامل مع هذا الأمر فى أكثر من مرة، حاثة نواب البرلمان لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية.


وأثارت النائبة العمالية قضية مواطن هندى حصل على 50 ألف استرلينى كتعويضات من الحكومة بعد أن تم وضعه فى مركز اعتقال وتم فصله بشكل غير قانونى عن ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات.


وقال وزير الهجرة فى حكومة الظل العمالية ، أفضال خان "أدانت رئيس الوزراء سياسة ترامب لفصل أسر المهاجرين عن بعضهم، لكن البيئة العدائية لهذه الحكومة تفصل الآباء عن أطفالهم كل يوم".


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