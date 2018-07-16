وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يجمعون على أهمية استعادة دور فعال فى ليبيا

ويركز الجميع على ضرورة احترام الجدول الزمنى الذى تم التوافق عليه بالنسبة للانتخابات الليبية، مع الإشارة إلى أهمية احترام الاستحقاق الانتخابى بالنسبة لاستقرار البلاد وللعمل المشترك على محاربة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد تحدثت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد فيديريكا موجيرينى، عن زيارتها السبت الماضى لليبيا ولقاءها بكل من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج والمبعوث الأممى غسان سلامة.

وأوضحت موجيرينى، فى تصريحات لها لدى وصولها إلى مقر الاجتماع، أنها حاولت لفت نظر محدثيها إلى الدعم الممكن تقديمه من قبل بروكسل للوفاء بالاستحقاق الانتخابى وتلافى التأجيل.

وتطرقت المسئولة الأوروبية إلى المسار الخارجى لملف الهجرة والمتصل بالوضع فى ليبيا، حيث قالت "نحن نقوم بعمل جيد فى إطار عملية صوفيا لتدريب وتأهيل خفر السواحل فى ليبيا".

أما وزير الخارجية الفرنسى إيف لودريان، فقد شدد على وحدة الصف الأوروبى تجاه الوضع الليبى، حيث هناك تصميم عال المستوى للمساعدة على استقرار الوضع، الأمر الذى يصب أيضا فى مصلحة أوروبا.