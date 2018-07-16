ننشر صور الغارات الإسرائيلية على شمال سوريا

أ ف ب ـ (أ ش أ)

قتل 9 أشخاص فى القصف الذى استهدف موقعا عسكريا فى شمال سوريا، ليل الأحد، واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان. فيما بثت وكالة الأنباء فرانس برس، صور لحظة إطلاق الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن للوكالة فى وقت سابق، أن بين القتلى 6 سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، مشيراً إلى أن القصف طال مركزاً لمقاتلين إيرانيين قرب مطار النيرب العسكرى فى ريف حلب الشرقى.

وكان الإعلام الرسمى السورى نقل ليل الأحد عن مصدر عسكرى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "أحد مواقعنا العسكرية واقتصرت الأضرار على الماديات".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع انفجارات متتالية هزت منطقة جبلية في ريف اللاذقية شمالى غربى سوريا، إثر استهداف الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين، إن وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم رصدت أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة ، إذ حاولت الطائرات المسيرة مهاجمة القاعدة الجوية.

وأكد المرصد أنه تم تدمير كل الأهداف الجوية بالأسلحة المضادة للطائرات دون وقوع إصابات أو أضرار فى قاعدة حميمم ، ولم ترد معلومات عن وقوع أى خسائر بشرية حتى الأن.



الغارات الإسرائيلية على شمال سوريا



جانب من الغارات الإسرائيلية على شمال سوريا



جانب من القصف على سوريا



غارات إسرائيلية



غارة على سوريا