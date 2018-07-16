video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير الزراعة: مصر لا تستورد بيض مائدة وننتج 14 مليار بيضة سنويا

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:38 م
نائب وزير الزراعة: مصر لا تستورد بيض مائدة وننتج 14 مليار بيضة سنويا الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن استيراد بيض صينى غير صحيح تمامًا، موضحة أن مصر تصدر البيض ولديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة، وما يحدث هو شائعات غير مبررة تفتقد العقلانية.

ونصحت نائب وزير الزراعة بتحرى الدقه فى  تداول المعلومات، خاصة أن مصر تنتج 14 مليار بيضة وأن البيض المصرى "أمن" ومطابقة لجميع الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع فى مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة وفقا لمعايير الأمان الحيوى.

وناشدت منى محرز منتجى بيض المائدة ومزارع إنتاج بيض المائدة للاستفادة من التيسيرات الائتمانية التى أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع فى الإنتاج الداجنة وبيت المائدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يفاجئ قيادات مركز البحوث الزراعية بإعلان طلب تعيين 28 مديرا

​​وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة الإصلاح الزراعي ولجنته القانونية

وزارة الزراعة

بيض المائدة

الثروة الداجنة

الانتاج الداجنى

مزراع انتاج البيض

البيض الصينى




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة