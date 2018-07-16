نائب وزير الزراعة: مصر لا تستورد بيض مائدة وننتج 14 مليار بيضة سنويا

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن استيراد بيض صينى غير صحيح تمامًا، موضحة أن مصر تصدر البيض ولديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة، وما يحدث هو شائعات غير مبررة تفتقد العقلانية.

ونصحت نائب وزير الزراعة بتحرى الدقه فى تداول المعلومات، خاصة أن مصر تنتج 14 مليار بيضة وأن البيض المصرى "أمن" ومطابقة لجميع الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع فى مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة وفقا لمعايير الأمان الحيوى.

وناشدت منى محرز منتجى بيض المائدة ومزارع إنتاج بيض المائدة للاستفادة من التيسيرات الائتمانية التى أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع فى الإنتاج الداجنة وبيت المائدة.