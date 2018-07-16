ممثل شيوخ صعدة يطالب باستمرار العمليات العسكرية للتحالف حتى هزيمة الحوثيين

كتبت ريهام عبد الله

عقد المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركى المالكى، مؤتمر صحفى بحضور وجهاء وشيوخ وأعيان محافظة صعدة.

وأكد ممثل شيوخ صعدة، أن صعدة لا تمثلها الميليشات ويمثلها أبناؤها فقط، وناشد الحكومة والتحالف الاستمرار فى تحرير مناطق اليمن واستمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة الحوثيين.

وأكد العقيد تركى المالكى، استمرار العمل الإنسانى فى اليمن مؤكدا استمرار العمل الإنسانى فى 22 منفذا، مشيرا إلى أن قوات التحالف حررت 12 تصريحا فى المنافذ البرية و33 تصريح فى المنافذ البحرية.

واتهم تحالف دعم الشرعية الحوثيين بإرسال الأطفال للمعارك.