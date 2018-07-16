video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ممثل شيوخ صعدة يطالب باستمرار العمليات العسكرية للتحالف حتى هزيمة الحوثيين

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:26 م
ممثل شيوخ صعدة يطالب باستمرار العمليات العسكرية للتحالف حتى هزيمة الحوثيين العقيد تركى المالكى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

عقد المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركى المالكى، مؤتمر صحفى بحضور وجهاء وشيوخ وأعيان محافظة صعدة.

وأكد ممثل شيوخ صعدة، أن صعدة لا تمثلها الميليشات ويمثلها أبناؤها فقط، وناشد الحكومة والتحالف الاستمرار فى تحرير مناطق اليمن واستمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة الحوثيين.

وأكد العقيد تركى المالكى، استمرار العمل الإنسانى فى اليمن مؤكدا استمرار العمل الإنسانى فى 22 منفذا، مشيرا إلى أن قوات التحالف حررت 12 تصريحا فى المنافذ البرية و33 تصريح فى المنافذ البحرية.

واتهم تحالف دعم الشرعية الحوثيين بإرسال الأطفال للمعارك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يحيط مجلس الأمن بتدخلات "حزب الله" ودعمه للحوثيين

اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان

"الملك سلمان للإغاثة" ينفذ 269 مشروعا بـ1.6 مليار دولار لمساعدة شعب اليمن

رئيس اليمن: المؤسسة العسكرية تشهد مرحلة حاسمة للتطهير من عناصر الفساد

اليمن

الحوثيين

اخبار اليمن

التحالف العربى

تحالف دعم الشرعية




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة