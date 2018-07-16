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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:25 م
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مقهى بهلسنكى يقدم فطائر "ترامبوتين" بمناسبة القمة الأمريكية الروسية

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:46 م
مقهى بهلسنكى يقدم فطائر "ترامبوتين" بمناسبة القمة الأمريكية الروسية بوتين وترامب
رويترز
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استلهم مقهى فى ضواحى هلسنكى من أوجه التشابه بين المطبخين الأمريكى والروسى فكرة طبق يقدمه بمناسبة القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

الطبق الذى يطلق عليه اسم (ترامبوتين) مكون من فطائر أمريكية وروسية ويجمع بين النكهات الحلوة والحامضة.

فالفطائر الروسية التى يطلق عليها اسم (بليني) يكسوها السالمون المدخن والكريمة الحامضة والبصل المفروم، بينما تقدم الفطائر الأمريكية مع الفراولة الطازجة وشراب القيقب وآيس كريم الفانيليا.

وتقول صاحبة مقهى (كافيه كييفاري) تينا لاونونين إنها فى البداية فكرت فى خبز كعكات بمناسبة القمة الأمريكية الروسية وانتهى الأمر بصنع هذه الفطائر.

وأضافت "فكرت فى هذه الفطائر الأمريكية، ثم فكرت فيما يمكن أن تكون نظيرتها الروسية ووجدت أن بلينى مناسبة جدا فهى بالأساس بسيطة وسريعة التحضير جدا وبالتالى قررت إعداد هذه الفطائر وانتظار رأى الجميع فيها".

وقالت لاونونين إن نجاح الطبق والاهتمام الإعلامى به منذ أن نشرت أول صور للفطائر على مواقع التواصل الاجتماعى كان مفاجأة لها.

وعقدت القمة التاريخية بين ترامب وبوتين اليوم الإثنين فى العاصمة الفنلندية.


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