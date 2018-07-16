مقتل مشتبه به وإصابة 3 من الشرطة فى إطلاق نار بمدينة كانساس الأمريكية

(رويترز)

قال مسؤولون إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا يوم الأحد بعد سلسلة من تبادل إطلاق النار فى شوارع مدينة كانساس الأمريكية أصيب خلالها ثلاثة من أفراد الشرطة ونقلوا للمستشفى فى حالة مستقرة.

وقالت الشرطة فى مدينة كانساس بولاية ميزورى إن ضباطا متخفين كانوا يلاحقون شخصا مشتبها به فى جريمة قتل طالب جامعى عندما فتح الرجل النار عليهم بشكل مفاجئ ببندقية، وذكرت الشرطة أن ضابطين أصيبا فى ذلك الوقت.

وقال قائد الشرطة ريك سميث للصحفيين قرب موقع إطلاق النار: "كنا نبحث عنه طيلة الأسبوع. كانت هذه أول مرة تقع أنظارنا عليه".