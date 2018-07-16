مقتل طفلة وإصابة 11 فى تحطم أرجوحة بحديقة ألعاب فى باكستان

رويترز

لقيت طفلة عمرها 8 سنوات حتفها وأصيب 11 شخصا على الأقل مساء أمس الأحد، عندما تحطمت أرجوحة فى حديقة ألعاب بمدينة كاراتشى الباكستانية.

وقال شاهد عيان لرويترز إن الأرجوحة كانت مكدسة بأكثر من طاقتها لكون ركوبها كان مجانيا وكان يتم تشغيلها لاختبارها. وتم افتتاح الحديقة فى يونيو الماضى.

وقال عمال الإنقاذ إن المصابين جرى نقلهم لمستشفى قريب حيث قال أطباء إن امرأتين أصيبتا بجروح خطيرة. وقال مهندسو الحديقة إن سبب تحطم الأرجوحة لم يحدد بعد. وقال مسؤولون إن الحديقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.