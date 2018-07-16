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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:39 م
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مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان أبو قير فى الإسكندرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:47 ص
مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان أبو قير فى الإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه أثناء عبوره مزلقان قطار أبو قير بالإسكندرية، من مكان غير مخصص لعبور المشاه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بإصطدام قطار بشخص بالقرب من مزلقان الكلية البحرية - منطقة طوسون.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قطار خط رشيد المتجه إلى محطة إسكندرية إصطدم "ه  ح م"  43 سنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة المشار إليها من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لوفاته.

وبسؤال "م ف م" 45 سنة عامل المزلقان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو قير العام ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.


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