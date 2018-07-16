مساعد محافظ كفر الشيخ يقرر تحويل 32 موظفاً للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تحويل 32 موظفاً للتحقيق، منهم 4 أطباء بالوحدة الصحية بمحلة مالك، وموظف بالوحدة المحلية للقرية، و7 بالوحدة البيطرية بالقرية، و11 بالوحدة الصحية بالكرادوة التابعة لقرية شابة، و6 أطباء، و2 من الإداريين بوحدة الغسيل الكلوى بمحلة دياى .

جاء ذلك عقب جولات مساعد محافظ كفر الشيخ المفاجئة لعدد من القرى لمتابعة انتظام العمل بالمصالح الحكومية، كما لاحظ وجود سلبيات بمكتب التموين منها اختلاف بين سجلات الحضور والانصراف عن سجل خطوط السير وتلاحظ غياب مسئول الكمبيوتر مما أدى إلى تعطيل العمل الخاص بالمواطنين، وقرر توفير موظف بديل.

وقال الحشاش، إن اللحنة التى شكلها برئاسة رئيس قرية محلة دياى، وعضوية كلا من عضو التفتيش والمتابعة، وسكرتير القرية، ومسئول المتابعة الميدانية، لفحص شكوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، الخاصة بعدم انتظام العمل بوحدة غسيل الكلى بمحلة دياى، وتوزيع التغدية بها على المرضى، فحصت سجلات الحضور والإنصراف وتبين غياب 6 أطباء من إجمالى القوة 8 أطباء وإنصراف 2 من الإداريين، ورصدت بعض السلبيات أثناء استلام التغذية، فقرر إجراء تحقيق والمتابعة مع مديرية الصحة بكفر الشيخ.