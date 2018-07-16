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محافظ جنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية 2018/ 2019 فى المجلس التنفيذى

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:41 ص
محافظ جنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية 2018/ 2019 فى المجلس التنفيذى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الإثنين، المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء، بقاعة الديوان العام للمحافظة، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية التنفيذية لمشروعات عام 2018/ 2019، للوقوف على عقبات ومشكلات تنفيذ الأعمال والخطط التنموية بكل القطاعات.

ويحضر الإجتماع كلا من اللواء محمود عيسى السكرتير العام، واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء السيد الرافعى مساعد مدير الأمن، ورؤساء مجلس المدن ومديرو المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.

 


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