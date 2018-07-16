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محافظ المنيا يكرم أوائل الشهادات العامة والازهرية غدا

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:38 ص
محافظ المنيا يكرم أوائل الشهادات العامة والازهرية غدا اللواء عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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يكرم اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، مساء غد الثلاثاء أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال الحفل الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بمسرح المحافظة.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا،فى بيان له اليوم إن الاحتفال يأتى بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعا لهم على الاستمرار فى التفوق، وأشار إلى أهمية التعليم والتفوق العلمى فى إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل، وكذلك دور المدرسة الرئيسى إلى جانب الأسرة فى التربية والتعليم.

وضمت قائمة الأوائل فى الثانوية العامة من أبناء محافظة المنيا، 6 من أوائل الجمهورية، حيث جاء فى المركز الأول مكرر بشعبة العلمى العلوم 3 طلاب من أبناء المنيا وهم: الطالب سيف أحمد الحال على مجموع 409.5 ، مدرسة الثانوية بنين بمطاى، وكيرلس مرشد ابراهيم، الحاصل على مجموع 409.5، مدرسة يوسف الكيلانى الثانوية بملوى، ورحمة أشرف  الحاصلة على 409.5 بمدرسة الشهيد رضا عاشور بمغاغه.

كما حصل طالبين على المركز السابع مكرر بشعبة العلمى رياضة بمجموع 408.5 وهما " سامر ولاء جبره " بمدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين والطالبة "أروى أحمد لمعى" ، بمدرسة الشهيد أحمد حبشى الثانوية بنات.

بينما حصلت الطالبة هاجر حسن محمد، بمدرسة حميدة الجندى بمغاغة، على المركز العاشر مكرر بشعبة الأدبى بمجموع 406.5

 


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