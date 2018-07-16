محافظ أسوان يناقش خطة تجميل ورفع كفاءة طريق المطار استعدادًا للموسم السياحى

أسوان ندى سليم

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إجتماع لمناقشة خطة التشجير والتجميل لطريق المطار، نظرا لأنه الواجهة الرئيسية أمام ضيوف وزائرى المحافظة، حيث تم مناقشة خطة تكثيف زراعة الأشجار كمصدات للرياح والرمال على جانبى الطريق بعمق 7 أمتار، وذلك من خلال 4 مراحل لإضفاء الوجه الجمالى مع منع زحف الرمال للطريق مما يسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

ووجه اللواء مجدى حجازى، خلال الاجتماع المنعقد مع سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة أسوان، إلى إعداد مقايسة للأعمال المطلوبة لتوفير الاعتمادات المالية لها مع وضع برنامج زمنى محدد يشمل توقيتات التنفيذ، مطالبا بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والدهانات والإنارة بطول الطريق، وذلك بالتوازى مع تنفيذ خطة التشجير التى تبدأ من مدخل مطار أسوان الدولى وحتى خزان أسوان، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للطرق والكبارى لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل الموسم السياحى وخاصة رفع تراكمات الرمال أولاً بأول.

كما كلف حجازى رئيس قطاع كهرباء أسوان بإعداد دراسة ومقايسة متكاملة لتغيير لمبات الإنارة بطول الطريق لتعمل بنظام الطاقة الشمسية لإدراجها فى خطة العام المالى الحالى 2018/ 2019.