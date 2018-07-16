مجلس النواب يوافق على مشروع قانون للتنقيب عن أكبر حقل للغاز الطبيعى

كتبت : نورا فخرى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة ايوك برودكشن بي في (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدني للإستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 مليون دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقا لكميات الأنتاج وسعر خام برنت، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين علي مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الإنتاج.