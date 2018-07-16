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ماذا فعل محافظ الإسماعيلية لتطوير المنظومة التعليمية قبل بداية العام الدراسى

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:08 م
ماذا فعل محافظ الإسماعيلية لتطوير المنظومة التعليمية قبل بداية العام الدراسى اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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ناقش اللواء يس طاهرمحافظ الاسماعيلية، الموقف التنفيذى لجاهزية المدارس الجديدة والمنشأة حديثا بالإسماعيلية وتوابعها، والتى تم الإنتهاء من تجهيزها وتأسيسها بالكامل إستعدادا لإفتتاحها قريبا وتشغيلها ودخولها الخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشمل الموقف عرض عدد خمس مدارس منها المدرسة اليابانية الجديدة بأرض فيديكو، ومدرسة المتفوقين علميا بالمجمع التعليمى، ومدرسة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب، ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة المستقبل السكنية بمركز ومدينة الإسماعيلية،وذلك فى إطار إستكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة وإستكمال برامج تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وتوابعها .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدة المحافظ اليوم، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد،وفى حضور مندوب لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس محمد عبده مديرعام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وفى سياق أخر أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 416 لسنة 2018 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان، و مقرها مبنى ديوان عام المحافظة بحى الشيخ زايد، وذلك تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء فى إجتماعه المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر2017 وتهدف الوحدة إلى المشاركة فى تحديث وتطويرا لمجتمعات المحلية بالمحافظة، وتضمن القرار التوجيه لإدارة الموارد البشرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص الجهاز الإداري للوحدة

 

 


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