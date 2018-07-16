فيديو وصور.. محافظ البحيرة وقائد الدفاع الشعبى يتفقدان معسكرات الإغاثة بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تفقد منذ قليل، لواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى، يرافقه المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، معسكرات الإغاثة والإيواء المقامة بستاد دمنهور الرياضى.

ويأتى ذلك، خلال تنفيذ المناورة التدريبية لمواجهة الكوارث والأزمات "صقر 29"، والذى شارك فيها الأجهزة التنفيذية والأمنية وأعضاء لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية ومسئولى شركات الكهرباء والمياه والصرف والمرور والإسعاف والحماية المدنية.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى، عن شكره العميق للجهود المبذولة فى إقامة معسكرات الإغاثة والإيواء خلال التدريب العملى، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أى أحداث طارئة، واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الازمات .

فيما أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تقديم الدعم اللازم أثناء حدوث تلك الأزمات، مشيرة، إلى أن التدريبات العملية المشتركه لمجابهة الأزمات والكوارث يهدف إلى اختبار قدرة المعدات والأفراد على تنفيذ المهام، وكذلك تنمية مهارات القائمين عليها وسرعة التصرف حيال المواقف المفاجئة.

يذكر أن، المناورة التدريبية تضمنت إجراء محاكاة لإدارة الأزمات الطارئة على عدة نماذج متنوعة من الكوارث الافتراضية، ومنها حوادث إرهابية بمستودع الغاز بمركز كفر الدوارن ومحطة توليد الكهرباء بمركز المحمودية، وكذلك انهيار عقار بمدينة دمنهور بشكل مفاجئ الى جانب كيفية مواجهة الكوارث الطبيعة مثل السيول والأمطار الغزيرة.