فيديو وصور.. بوتين يهدى ترامب كرة قدم.. ويؤكد: الكرة الآن فى ملعبك

كتب أحمد سامح - تصوير رويترز

أهدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كرة قدم للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلاً: "أعطيك هذه الكرة.. والآن الكرة فى ملعبك".

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بهلسنكى، أن ترامب أكد على نجاح روسيا فى تنظيم كأس العالم 2018، متمنياً حظاً سعيداً للولايات المتحدة فى بطولة كأس العالم 2026، التى ستستضيفها كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكى عن أمله فى تحقيق عمل جيد خلال استضافة بلاده لمونديال 2026، فيما أعطى كرة القدم التى أهداها له بوتين، إلى زوجته "ميلانيا ترامب".



بوتين يهدة كرة قدم اترامب



بوتين يهدى ترامب كرة كأس العالم



بوتين يهدى ترامب كرة كأس العالم



ترامب يلقى الكرة لميلانيا



ترامب



دونالد ترامب