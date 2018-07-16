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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:26 م
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فيديو.. ترامب: لم يكن هناك أى تدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:57 م
فيديو.. ترامب: لم يكن هناك أى تدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب وبوتين
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن جمعية الانتخابات أثبتت تفوقه بشكل كبير، وكانت معركة جيدة خاضها، مؤكداً أنه لم يكن هناك أى صدام أوتدخل فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع ترامب، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين،:"خضنا انتخابات رائعة ونزيهة".

من جانبه تساءل بوتين،: "لماذا نتدخل فى الانتخابات الرئاسية.. إننا نسعى لوجود نقاط للتواصل بين الولايات المتحدة وروسيا، ونحن نسعى دائما للوصول لرأب أى تصدع فى علاقاتنا؟".

وأكد بوتين أن التحقيق الأمريكى حول التدخل الروسى "كارثة" للولايات المتحدة موضحا على ضرورة رؤية الحقائق، فلا يوجد أى حقيقة تقول بأن هناك تدخل بالانتخابات الأمريكية، والشعب الأمريكى كان لديه رؤية واضحة للمرشح الذى رأوه رئيساً لبلادهم، وترامب عندما كان مرشحاً قال إنه سيحاول استعادة العلاقات الأمريكية الروسية، وكان هذا أمر يشعر الناس بالتعاطف معه لأنه فى صالح البلدين، وعندما يأتى رئيس يريد أن يصلح العلاقات، لماذا نتدخل فى انتخابه، لماذا نُتهم نحن أننا نحن أتينا به أو تدخلنا فى انتخابه، فلا يتوجد فرص للتدخل".

واستطرد: "علينا أن نتبع الحقائق وليس الشائعات، لأن هناك مسئولين كبار أوضحوا أكثر من مرة أن ذلك لم يحدث، ولدينا اتفاقية مفعلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسى مفعلة تعود إلى عام 1999، متعلقة بالتعاون الأمنى فى مجال مكافحة الجريمة بشكل عام".

 


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