فيديو.. الرئاسة: السيسى سيشارك بمنتدى التعاون الصينى الأفريقى سبتمبر المقبل

كتب محسن بديوى

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيشارك فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقرر انعقاده فى بكين فى شهر سبتمبر القادم، وسيرافقه وفد على أعلى مستوى.

وقال "راضى"، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "ON Live"، أن العلاقات المصرية الصينية هامة جدًا حيث تعد بكين شريكا استراتيجيا للقاهرة، وهناك لجان وآليات للتعاون بين البلدين.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل زيارة سلطان طائفة البهرة بالهند، السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه أعلن تبرعه لصندوق "تحيا مصر" بـ 10 ملايين جنيه.

وأوضح "راضى"، أن طائفة البهرة لها تاريخ طويل فى مصر، ولها أنشطة خيرية فى ترميم المساجد الأثرية الخاصة بـ"أهل البيت" فى مصر، منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الآن، ويعكفون الآن على تجديد المقصورة الخاصة بضريح السيدة نفيسة رضى الله عنها، حيث تم تصنيعها خصيصًا بالهند.

وأكد أن طائفة البهرة لها أنشطة خيرية ونشاطات استثمارية وتجارية فى مجالات متعددة، وأكدوا على استقرار مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.