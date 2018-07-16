فيديوجراف.. تعرف على مؤشرات القبول بكليات الجامعات تنسيق 2018

كتب وائل ربيعى - مروة حسونة

ننشر آخر مؤشرات القبول بالكليات في العلمي والأدبي، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وحصول الطلاب على درجات لا بأس بها من خلال طرح للمجاميع التي حصل عليها خريجو الثانوية العامة هذا العام.

وشهدت المؤشرات ارتفاعات كبيرة مرتقبة تتراوح بين 3 درجات إلى 7درجات على الأقل في الحدود الدنيا، المقررة للقبول بقطاعات الكليات الطبية والهندسية لطلاب شعب العلمي وامتداد تلك الارتفاعات إلى الحدود الدنيا لقبول طلاب الأدبي بكليات الاقتصاد والإعلام والألسن.