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غرق 6 أشخاص فى مياه شاطئ النخيل بالإسكندرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:15 ص
غرق 6 أشخاص فى مياه شاطئ النخيل بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد شاطئ النخيل بالإسكندرية غرق 6 أشخاص، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة النجدة بالواقعة.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدينة "وحدة الإنقاذ النهرى"، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "ا ال ع" 36 سنة بدون عمل مقيم منطقة فيصل - محافظة الجيزة، و"م س ل" 23 سنة عامل مقيم المرج - محافظة القاهرة، و"ا ن ع" 19 سنة طالب مقيم ميت غمر - محافظة الدقهلية، و"ك ي م" 17 سنة بدون عمل مقيم منطقة أم زغيو دائرة القسم، و"م ال ال" 17 سنة طالب مقيم بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، و"ال ع ال" 22 سنة طالب مقيم قويسنا - محافظة المنوفية، بالاستحمام بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه جرفهم التيار وغرقوا جميعاً، ولم تظهر جثامينهم حتى الآن عدا الأخير تم إنتشال جثته.

وبسؤال أهليتهم لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وجارى البحث عن جثث باقي الغرقى بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية العام، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحاضر إداري قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.


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غرق 6 أشخاص بشاطئ النخيل




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