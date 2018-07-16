غدا.. جامعة أسيوط تنظم مؤتمر مشروع مصر للإبتكار وريادة الأعمال

أسيوط ـ محمود عجمى

تشهد جامعة أسيوط، غداً الثلاثاء، إنطلاق فعاليات مؤتمر مشروع "مصر للابتكار وريادة الأعمال Innoe egypt"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بالمبنى الإدارى بالجامعة، يأتى ذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، ومن المقرر أن يشارك فى الحضور وفود من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى وبنك مصر، إلى جانب أعضاء من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأوضح الدكتور وائل خير الدين رئيس مجلس إدارة جمعية تكنو خير بأسيوط، أن مشروع " "Innoe egyptيعد من أحد المشروعات التى يمولها الإتحاد الاوربى والحكومة المصرية والتى يتبناها برنامج "دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى"، وذلك كأحد أكبر مشروعات ريادة الأعمال فى مصر والذى يهدف إلى احتضان ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة التى تعمل فى القطاعات الصناعية المختلفة التى تشمل الزراعة، التشييد والبناء، إدارة المشروعات، المياه، الغذاء، الطاقة، الملابس والحرف اليدوية، وذلك من خلال تقديم الدعم النقدى والمالى والقانونى للشركات المحتضة .

وأضاف أن المؤتمر يقدم فرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة للتعرف على كل الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها فى الصعيد، مما يسهم فى التشجيع على الابتكار ونشر فكرة ريادة الأعمال بين الأوساط الشبابية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.