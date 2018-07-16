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عايزة تبقى شرطة نسائية.. تعرفى على الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:29 م
عايزة تبقى شرطة نسائية.. تعرفى على الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين الشرطة النسائية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يبدأ التقديم لكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين عبر الإنترنت بدءًا من 28 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس.

ويحق للطالبات خريجات الجامعات الالتحاق بكلية الشرطة ضمن الضباط المتخصصين في عدة تخصصات أبرزها، بكالوريوس طب، وبكالوريوس علاج طبيعي، وبكالوريوس تمريض، وبكالوريوس هندسة نظام 5 سنوات "نظم المعلومات والحاسبات" نظام 4 سنوات، وفنون جميلة قسم جرافيك، وخدمة اجتماعية، وألسن روسي، وأداب "إيطالي وروسي" ولغات صيني وإسباني..

وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ووصيني وإسباني من لغات.

 

 


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