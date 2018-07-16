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طوارئ بشركات توزيع الكهرباء قبل إصدار أول فاتورة بعد زيادة الأسعار

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:00 ص
طوارئ بشركات توزيع الكهرباء قبل إصدار أول فاتورة بعد زيادة الأسعار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بمراجعة فواتير استهلاك شهر يوليو بدقة قبل إصدارها للمواطنين لأنها تعد أول فاتورة بعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجان من قيادات الوزراة ستقوم بزيارات مفاجئة لشركات توزيع الكهرباء خلال الأيام القادمة للتفتيش على بيانات استهلاك المشتركين ومطابقتها بالواقع من خلال زيارات ميدانية لقيادات الوزارة للمشتركين ، موضحاً أن هناك عقوبات صارمة لمن يثبت تقصيره واعتماده على القراءات الدفتارية التى تعتمد على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى.

و أشار المصدر، إلى أن هناك تخوفات من إصدار فواتير بها أخطاء تمثل عبئ على المواطنين فى ظل الظروف الأقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء ببحث شكاوى المواطنين قبل تحصيل قيمة الفاتورة منهم.


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