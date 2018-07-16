ضبط 5 متهمين بينهم أمين شرطة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بزفتى

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط 5 متهمين بينهم أمين شرطة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية دمنهور الوحش مركز زفتى.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط المتهمين "محمد. ا .ا . ر" 34 سنة أمين شرطة بقسم شرطة المعصرة ومقيم بمحلة منوف مركز طنطا، و"محمد .ب. م .ع" 24 سنة عاطل ومقيم بطما فى سوهاج، و"مؤمن. ا .ع. ع. 21 سنة، عاطل ومقيم نجع حمادى - قنا، و"محمد ح ا ح" 34 سنة، عامل، ومقيم بمحلة منوف مركز طنطا، و"محمد .ص .م. ب" 34 سنة، عامل، ومقيم بمحلة منوف بمركز طنطا، وذلك أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل مشيد من طابقين بقرية دمنهور الوحش، ملك "علاء ال م ع ق" 32 سنة أمين شرطة بالمعصرة وعدم تواجده بالمنزل، والعثور بداخله على حفرة 12 مترا بعمق 25 مترا بفناء المنزل والأدوات المستخدمه فى الحفر "فأس و3 مقطف و 3 جركن بلاستيك وأحبال وسلالم وموتور رفع مياه"، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.