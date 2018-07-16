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ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن 3 سنوات فى قضية حريق عمد بالغربية

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:09 ص
ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن 3 سنوات فى قضية حريق عمد بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3متهمين محكوم عليهم بالسجن 3سنوات فى قضية حريق عمد.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بضبط كل من سيد ا ا ع  30 سنة  حلاق، عماره ط ع ع  38 سنة  فلاح، محمود س ر ع 19 سنة  طالب مقيمين قرية العتوة القبلية محكوم عليهم بالسجن 3سنوات فى القضية  رقم  2741/14413 جنايات مركز قطور  لسنة 2016 حريق عمد، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

 

 


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