ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن 3 سنوات فى قضية حريق عمد بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3متهمين محكوم عليهم بالسجن 3سنوات فى قضية حريق عمد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بضبط كل من سيد ا ا ع 30 سنة حلاق، عماره ط ع ع 38 سنة فلاح، محمود س ر ع 19 سنة طالب مقيمين قرية العتوة القبلية محكوم عليهم بالسجن 3سنوات فى القضية رقم 2741/14413 جنايات مركز قطور لسنة 2016 حريق عمد، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.