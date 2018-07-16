ضبط مزارع وعامل هاربين من أحكام بالسجن فى قضايا مشاجرات بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية، لضبط المطلوبين على ذمة قضايا جنائية متعددة، فى وقائع مشاجرات وإطلاق نار بقرية السمطا، وأبو حزام شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من العميد خالد غانم مدير مباحث المديرية، يفيد شن حملات مكبرة لضبط الهربين من عدة قضايا، أسفرت عن ضبط "محمود.خ" 40 سنة، مزارع، وضبط "احمد.ح" 50 سنة، عامل، هاربين ومطلوبين على ذمة قضايا بالسجن 10 سنوات فى قضايا مشاجرات وإطلاق نار.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.