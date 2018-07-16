ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية مخدرات بكفر الزيات

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية مخدرات.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "سيد ع م ن"، وشهرته سيد عجينة مسجل شقى خطر 31 سنة، عاطل ومقيم 9 شارع زغلول عرابى قسم أول شبرا الخيمة سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه مطلوب ضبطه فى الجناية رقم 3170/6455 جنايات قسم المقطم لسنة 2017 مخدرات ومحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.