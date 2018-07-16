صور.. 20 مليار دولار قيمة صفقات أول أيام معرض فارنبورو الجوى ببريطانيا

رويترز

أبرم صناع الطائرات صفقات بأكثر من 20 مليار دولار فى أول أيام معرض فارنبورو الجوى اليوم الإثنين مما يشير إلى استمرار الطلب القوى على طائرات نقل الركاب الجديدة رغم المخاوف المتعلقة بالتجارة والانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبي.

يتزامن عقد الصفقات مع محاولة البلد المضيف بريطانيا إقناع قطاع صناعة الطائرات المتشكك بخططه للخروج من الاتحاد الأوروبى قائلا إن سلاسل الإمداد ستظل تعمل بسلاسة مع تعهده برصد التمويل لبرنامج مقاتلة نفاثلة جديدة.



إحدى الطائرات

وتتمتع شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص ومنافستها الأمريكية بوينج بطفرة مستمرة منذ نحو عشر سنوات بفضل تسارع نمو الأسواق الناشئة وحاجة شركات الطيران الغربية إلى تحديث أساطيلها مما يتخم دفاتر الطلبيات.

ويثير ارتفاع أسعار النفط وزيادات أسعار الفائدة والتوترات التجارية العالمية وعدم التيقن بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى المخاوف من أن يتباطأ الطلب.

لكن النشاط كان قويا فى اليوم الأول للمعرض الجوى الذى افتُتح اليوم ويستمر حتى 22 يونيو بيد أن المحللين سيراقبون عن كثب لمعرفة عدد الصفقات الجديدة بالفعل وعدد التعديلات على طلبيات سابقة وهو أمر يصعب رصده بادئ الأمر.



جانب من المعرض معرض فارنبورو الجوى

وحتى قبل أن تبدأ أولى العروض الجوية فوق جنوب إنجلترا المشمس، قالت بوينج إن شركة دي.اتش.ال لنقل الطرود التابعة لمجموعة دويتشه بوست دي.اتش.ال الألمانية قد طلبت شراء 14 طائرة شحن طراز 777 قيمتها 4.7 مليار دولار مع حقوق شراء لسبع طائرات شحن إضافية.

أعقب ذلك صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار لعدد 30 طائرة من الطراز الأفضل مبيعا 737 ماكس 8 أحادى الممر مع شركة تأجير الطائرات الأمريكية جاكسون سكوير أفييشين فى حين وضعت الخطوط الجوية القطرية اللمسات النهائية على طلبية لخمس طائرات شحن 777.

فى غضون ذلك أعلنت ايرباص عن مذكرة تفاهم مع شركة الطيران التايوانية الجديدة ستار لوكس ايرلاينز لشراء 17 طائرة عريضة البدن من طراز ايه350 قيمتها حوالى ستة مليارات دولار وفقا لقائمة الأسعار ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة تأجير غير محددة لعدد 80 طائرة ايه320 نيو أحادية الممر قيمتها نحو 8.8 مليار دولار.



جانب من المعرض

معرض فارنبورو الجوى هو أكبر مناسبة للقطاع هذا العام ويتبادل الدور سنويا مع معرض باريس حيث يستأثران معا على أكثر من ربع طلبيات شراء الطائرات فى كل عام.



طائرات ركاب



معرض فارنبورو الجوى