صور.. وكيل تعليم شمال سيناء تبحث مشاكل المعلمين والطلبة وأولياء الأمور

شمال سيناء - محمد الحر

بحثت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الاثنين، فى لقاء جماهيرى مشاكل أولياء الأمور والمعلمين والطلبة بقاعة البحث العلمى بديوان المديرية بالعريش.



وقالت نجوى رفاعى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إن اللقاء حضره مديرو عموم المديرية، ومديرو عموم الإدارات التعليمية والنوعية وعدد من المعلمين وأولياء الأمور.



وأشارت إلى إنه تم عرض بعض المشاكل بواسطة أولياء الأمور حول طلبات خاصة بالتقدم للصف الأول الابتدائى وطلبات خاصة للنزول بدرجات تنسيق التعليم الثانوى العام والفنى.



واستجابت وكيل الوزارة خلال اللقاء للعديد من الطلبات بصورة فورية، وتم رفع تقرير بالطلبات الأخرى للجهات المختصة، لمتابعة حلها بأقرب وقت.































